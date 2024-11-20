Вашингтон, 20 ноября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Решение уходящего президента США Джозефа Байдена «разрешить» ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ грозит гибелью всем жителям США, заявил 20 ноября американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Байден своим решением фактически начал горячую фазу войны с Россией, написал Карлсон на своей странице в Х (Twitter).

«Президент-хромая утка только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Однако каким-то образом республиканский спикер Палаты представителей (Майк Джонсон. — Прим. ред.) даже не упомянул об этом, публично или на собраниях руководства. Что происходит?» — написал журналист.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Западные СМИ сообщали, что Байден «разрешил» ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эту информацию. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение использовать западное дальнобойное оружие, и заявил, что ВСУ намерены использовать ATACMS для нанесения ударов по РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена. Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

20 ноября The Times сообщила, что администрация Байденаодобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. ВСУ в этот же день впервые нанесли удар вглубь России этими ракетами, передавало информагентство Bloomberg.

Путин ранее называл подменой понятий обсуждения о «разрешении» ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран альянса, подчеркнул президент.