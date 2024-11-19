Бразилиа, 19 ноября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, заявил 19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин об этом многократно говорил, — невозможно», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что уходящий президент США Джозеф Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

13 сентября Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.