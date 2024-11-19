Москва, 19 ноября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Одним из условий применения Россией ядерного оружия станет старт баллистических ракет в направлении страны, следует из основ государственной политики в области ядерного сдерживания, утверждённых указом президента РФ Владимира Путина.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Документ опубликован на сайте Кремля. При этом в обновлённой ядерной доктрине РФ приводится определение противника, в отношении которого следует приводить ядерное сдерживание.

«Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются… поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников», — говорится в тексте.

Кроме того, условиями применения ядерного оружия Россией являются использование противником ядерного оружия или других типов оружия массового поражения, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответа российских ядерных сил, а также агрессия в отношении России с применением обычного оружия, что угрожает существованию страны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

Новые реалии мирового геополитического пространства и возникновение новых военных угроз России привели к необходимости уточнить условия, допускающие использование страной ядерного оружия. Предыдущая редакция ядерной доктрины была утверждена в 2020 году. Она сменила аналогичный документ, принятый за 2010 году.