США одобрили удары ракетами Storm Shadow вглубь России, пишет СМИ
The Times: США разрешили применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ
Лондон, 20 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена одобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России, пишет 20 ноября британская газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.
Global Look Press
По словам собеседника, представители правительства Британии во главе с премьером Киром Стармером отказались выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow против России, чтобы российская сторона не получила «стратегическое преимущество на поле боя».
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