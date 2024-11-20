Лондон, 20 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена одобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России, пишет 20 ноября британская газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

Global Look Press

По словам собеседника, представители правительства Британии во главе с премьером Киром Стармером отказались выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow против России, чтобы российская сторона не получила «стратегическое преимущество на поле боя».

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