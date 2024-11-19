Москва, 19 ноября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий внесение изменений в ядерную доктрину РФ.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Как передавало ИА Регнум, об изменениях ядерной доктрины России стали говорить в сентябре после новостей о том, что Киеву могут разрешить наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными баллистическими ракетами. Так, 25 сентября её предложил обновить президент России Владимир Путин.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами.

Обновлённая редакция ядерной доктрины предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.

Новый виток эскалации произошёл после того, как 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

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