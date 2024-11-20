Вашингтон, 20 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по поводу украинского конфликта, сообщает американское агентство Bloomberg.

The Kremlin Moscow/Global Look Press Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп

«Путин и Трамп уже в ближайшее время проведут переговоры по украинскому конфликту. Но решение действующего президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить американскими ракетами усложнило переговорные позиции Вашингтона», — утверждается в статье.

Автор материала считает, что политика Трампа под названием «мир через силу» может оказаться действенной в диалоге с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Украинская армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников. Вскоре после этого глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.

6 ноября, после победы на выборах президента США, Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов вести с Трампом переговоры по Украине. Но Песков также добавил, что Россию не устроит вариант с заморозкой военного конфликта. РФ достигнет целей спецоперации.