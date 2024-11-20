Вашингтон, 20 ноября, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Украинские армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Украина нанесла удар по российскому оружейному арсеналу с помощью ракет ATACMS американского производства. Атака произошла всего через два дня после того, как администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена дала Киеву зелёный свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России», — отметили в материале.

Атака стала первым случаем, когда Украина применила американское оружие большой дальности для поражения целей в глубине России, признали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по территории Брянской области шестью ракетами. Российские расчёты систем С-400 и «Панцирь», сбили пять американских баллистических ракет ATACMS, шестая была повреждена, информировала пресс-служба Министерства обороны.

У Киева в наличии имеется около 50 американских дальнобойных ракет ATACMS, написала 19 ноября британская газета The Times.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен признался, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России. Он призвал Германию поддержать решения о разрешении бить по территории РФ дальнобойными ракетами, отметив, что Украина «работает над тем, чтобы все страны поддержали это решение».

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.