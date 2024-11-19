Киев, 19 ноября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен признался, что Киев получил от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России.

TASS/Planet Pix via ZUMA Press Wire

«Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в СМИ, но и от соответствующих стран, важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился», — подтвердил Зеленский на пресс-конференции, видео с которой опубликовано в Telegram-канале агентства РБК-Украина.

Глава киевского режима также пояснил, что украинские военные будут использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

«У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные беспилотники, у нас теперь есть длинный «Нептун» и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы всё это будем использовать», — добавил Зеленский, уходя от ответа, был ли удар ВСУ нанесён ATACMS по Брянской области.

При этом Зеленский призвал Германию поддержать решения о разрешении бить вглубь России дальнобойными ракетами, отметив, что Украина «работает над тем, чтобы все страны поддержали это решение».

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

17 ноября The New York Times написала, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.