Москва, 20 ноября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Ильинка в ДНР, сообщила 20 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Посёлок был освобождён подразделениями Центральной группировки ВС РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также в минувшие сутки российские войска поразили аэродромы, склады беспилотных летательных аппаратов противника и объекты энергетики, используемые для работы предприятий ВПК Украины, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в период с 11 ноября российские войска освободили целый ряд населённых пунктов, в том числе Колесниковку в Харьковской области, Ровнополь, Вознесенку, Степановку, Ленинское и Новоалексеевку в ДНР.

Готовясь к зимней кампании, киевский режим продолжает жёсткую мобилизацию, рассчитывая в ближайшее время направить в войска 100–150 тыс. новобранцев, и ни о каком переломе ситуации речи уже не идёт, главная задача — удержать фронт, но и с ней украинская армия не справляется, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.