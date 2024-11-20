Москва, 20 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по военным аэродромам, складам беспилотников и объектам энергетики на Украине, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает 20 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады с дронами, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, а также объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1610 военных на всех направлениях в зоне СВО. Так, подразделения группировки «Север» ВС РФ, действующей на харьковском направлении, нанесли поражение противнику у населённых пунктов Липцы, Борщевая, Черноглазовка и Волчанск, а также отразили контратаку. Потери ВСУ составили свыше 105 бойцов и два танка.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ в окрестностях Лозовой, Петропавловки, Зелёного Гая, Изюмского, Новоегоровки, Загрызово и Купянска (Харьковская область), Торского и Ивановки (ДНР), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Отражены пять контратак украинских штурмовиков. На этом направлении ВСУ потеряли до 420 бойцов, четыре склада с боеприпасами и склад беспилотников.

Подразделения Южной группировки войск вели бои в районах Зализнянского, Николаевки, Анновки, Часова Яра, Улаклов, Миньковки, Сухих Ялов, Курахово и Северска в ДНР. Отражены две контратаки. ВСУ потеряли до 500 военных, а также пять складов боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.