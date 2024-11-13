Москва, 13 ноября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Ровнополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные нанесли поражение формированиям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Великая Новосёлка, Темировка, Новодонецкое и Зелёное Поле в ДНР, а также отразили две контратаки штурмовых групп.

Конашенков сообщил, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 150 военнослужащих, бронетранспортёр, семь автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября российские военные освободили Колесниковку в Харьковской области, а 10 ноября — Волченку в ДНР.

В период с 2 по 8 ноября ВС РФ освободили шесть населённых пунктов: в ДНР — Антоновку, Кураховку, Вишнёвое, Кременную Балку и Максимовку, в Харьковской области — Первомайское (Першотравневое).

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт обрушился под напором армии России, и отметил, что произошло это из-за усталости личного состава и нехватки резервов у украинской армии.

Президент России Владимир Путин 27 октября констатировал, что подразделения ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства добавил, что темпы наступления увеличиваются.