Москва, 16 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 ноября сообщил официальный представитель Министерство обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные на этом направлении отразили за сутки четыре контратаки штурмовых подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) и нанесли поражение живой силе и технике в районах населённых пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка в ДНР.

За сутки ВСУ потеряли на данном направлении более 370 военных, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября российские военные освободили населённый пункт Волченка в ДНР, 11 ноября Колесниковку в Харьковской области, 13 ноября Ровнополь, а 14 ноября Вознесенку в ДНР.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 октября заявил, что украинские военные отступают на фронте из-за нехватки войск.

Президент России Владимир Путин 27 октября констатировал, что подразделения ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства добавил, что темпы наступления увеличиваются.