Харьков, Украина, 11 ноября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации освободили населённый пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островское Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении ведомства.

Также ВС России атаковали арсеналы, склады горючего, логистический центр Вооружённых сил Украины (ВСУ) и скопления живой силы и военной техники украинской армии в 133 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 беспилотных дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября Вооружённые силы РФ ударили по военным аэродромам и местам хранения беспилотников ВСУ. Кроме того, российские войска поразили объекты энергетики, которые использует военно-промышленный комплекс (ВПК) киевского режима.

В тот же день подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по ВСУ и иностранным наёмникам в Харьковской области. Бойцы ВС России уничтожили 50 военных ВСУ и иностранных наёмников в районе населённых пунктов Бочково, Борщевая, Малые Проходы и Казачья Лопань.