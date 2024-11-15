Москва, 15 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Степановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт <…> Степановка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Генерал добавил, что за неделю российские военные на этом направлении отразили 65 контратак противника и нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад Вооружённые сил Украины (ВСУ), двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трёх бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

За неделю ВСУ потеряли на данном направлении более 3235 военных, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую Marder и два бронетранспортёра М113 производства США, а также 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября российские военные освободили населённый пункт Волченка в ДНР, 11 ноября — Колесниковку в Харьковской области, 13 ноября — Ровнополь в ДНР, 14 ноября — Вознесенку в ДНР.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 октября заявил, что украинские военные отступают на фронте из-за нехватки войск.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт обрушился под напором армии России, и отметил, что произошло это из-за усталости личного состава и нехватки резервов у украинской армии.

Президент России Владимир Путин 27 октября констатировал, что подразделения ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства добавил, что темпы наступления увеличиваются.