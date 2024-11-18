Москва, 18 ноября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в минувшие сутки освободили населённый пункт Новоалексеевка в ДНР, сообщила 18 ноября пресс-служба Министерства обороны.

ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Бойцы той же группировки в указанный период отразили 11 контратак противника. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки превысили 500 человек.

Как передавало ИА Регнум, также 18 ноября пресс-служба Минобороны проинформировала, что ВС РФ в минувшие сутки нанесли поражение военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины. Совокупные потери противника за сутки составили более 1900 человек.

16 ноября сообщалось об освобождении российскими восками населённого пункта Ленинское в ДНР. На той же неделе пресс-служба Минобороны проинформировала об освобождении ещё ряда населённых пунктов: 11 ноября — Колесниковки в Харьковской области, 13 ноября — Ровнополя в ДНР, 14 ноября — Вознесенки (также в ДНР), 15 ноября — Степановки (также в Донецкой Народной Республике).

Пока политические обозреватели гадают, как на украинский конфликт повлияет возвращение в Белый дом Дональда Трампа, российская армия продолжает наступать в зоне СВО. За минувшую неделю российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.