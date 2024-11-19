Варшава, 19 ноября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться опередить избранного президента США Дональда Трампа и отстранить его от участия в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

«Я считаю, что разговор Путина с Шольцем был попыткой добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность. Шольц попытался отстранить Трампа от переговоров о будущем Украины в надежде оживить отношения Германии с Россией», — сказал польский лидер в интервью агентству Bloomberg.

Дуда также выразил разочарование в решении Шольца не приглашать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу Великобритании, США, Франции и ФРГ по Украине в октябре.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Итальянский обозреватель Федерико Рампини выразил мнение, что после телефонного разговора Путина с Шольцем, состоявшегося 15 ноября по инициативе германской стороны, российскому лидеру начнут звонить лидеры других европейских государств.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах. При этом Зеленский открыто заявил, что в настоящее время не хочет начинать мирные переговоры с Россией из-за того, что Украина находится в слабой позиции.