Берлин, 16 ноября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Первый за два года телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах. Такое мнение изложила газета Tagesspiegel.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Телефонный разговор оказывает определённое давление для подготовки к переговорам», — отмечается в материале от 15 ноября.

Издание назвало очевидным факт того, что растёт количество европейских лидеров, проявляющих заинтересованность в налаживании диалога с Путиным.

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