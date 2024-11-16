В Германии телефонный разговор Шольца с Путиным назвали сигналом для Киева
Tagesspiegel: разговор Шольца и Путина стал сигналом Киеву о будущих переговорах
Берлин, 16 ноября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Первый за два года телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах. Такое мнение изложила газета Tagesspiegel.
Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин
«Телефонный разговор оказывает определённое давление для подготовки к переговорам», — отмечается в материале от 15 ноября.
Издание назвало очевидным факт того, что растёт количество европейских лидеров, проявляющих заинтересованность в налаживании диалога с Путиным.
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