Киев, 16 ноября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что в настоящее время не хочет начинать мирные переговоры с Россией из-за того, что Украина находится в слабой позиции.

Максим Гучек/РИА Новости/БелТА

«Переговоры с РФ возможны при условии, что Украина будет сильной, переговоры по состоянию на сегодняшний день — это проигрышный вариант, в слабой позиции нечего там делать», — рассказал он «Украинскому радио».

По мнению Зеленского, Россия добивается капитуляции Украины. Он надеется, что Запад этого не допустит. Киев также намерен не допустить, чтобы его не смогли склонить к уступкам.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 ноября также заявил, что избранный президент США Дональд Трамп сможет добиться скорого завершения конфликта на Украине. Украинский политик готов обсуждать этот вопрос, но лично с новым американским лидером, а не с его советниками.

Украинское издание страна «Страна. ua» 16 ноября указало на то, что Зеленского страшит намерение Запада добиться завершения конфликта на Украине. Сначала Трамп начал выдвигать кандидатами на важные посты тех, кто хочет этого, а 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить украинский кризис.

При этом Путин в мае указал на то, что президентский срок Зеленского вышел, а потому он утратил легитимность. Данный вопрос будет очень важен для России, если Москва будет подписывать официальные документы с Киевом.