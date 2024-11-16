Рим, 16 ноября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем российскому лидеру начнут звонить другие лидеры европейских государств. Такое мнение высказал в итальянской газете Corriere della Sera её обозреватель Федерико Рампини.

ТАСС/ЕРА/FILIP SINGER

«Благодаря этому длинному телефонному разговору Путин перестает быть жертвой чумы европейской дипломатии, он возвращается к роли лидера, с которым в буквальном смысле можно поговорить», — пишет журналист.

По его мнению, инициатива Шольца позвонить Путину вызвала раздражение у Парижа и Брюсселя.

Обозреватель отмечает, что шаг Шольца стал первым значимым международным последствием победы на выборах США кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Шольц начал диалог с Путиным, это может побудить других также начать переговоры», — пишет Рампини.

По словам обозревателя, на этот шаг канцлера ФРГ подтолкнуло намерение улучшить своё положение в разгар правительственного кризиса и перед выборами.

«Шольц стремится к возрождению внешней политики, но вряд ли может спастись», — отметил журналист.

Ранее в этот же день политолог Юрий Светов заявил, что, с одной стороны, Шольц позвонил Путину, так как намерен представить себя «канцлером мира», а с другой — он выступил как представитель коллективного Запада.

Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах. Растёт количество европейских лидеров, проявляющих заинтересованность в налаживании диалога с российским лидером, утверждалось в материале.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов напомнил, что в Германии наблюдается глубочайший кризис, ставший следствием работы правительства немецкого канцлера. Своими заявлениями Шольц пытается вернуть хоть какой-то интерес к себе внутри страны, пояснил он.