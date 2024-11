Вашингтон, 18 ноября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена сообщила киевскому режиму о снятии запрета на использование дальнобойного оружия вглубь российский территории порядка трёх дней назад. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Источник сообщил, что решение Байдена было доведено до сведения Украины около трёх дней назад», — говорится в материале.

В публикации утверждается, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием только по территории Курской области. Вместе с этим в материале отмечается, что мотивацией этого шага стало якобы решение КНДР отправить войска в Россию для участия в спецоперации.

«Официальные лица (США. — Прим. ред.) надеются, что если северокорейские войска в Курске будут поражены, Пхеньян может пересмотреть своё решение отправить войска в Россию», — говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Сам Байден во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро 17 ноября на полях предстоящего саммита G20 не стал комментировать публикации по этой теме в СМИ. Отказались от комментариев и в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он подчёркивал, что Минобороны изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 ноября предупредила, что, если НАТО разрешит украинской армии наносить удары вглубь РФ, Москва будет расценивать это как фактическое вступление стран альянса в прямой вооружённый конфликт. Последствия будут разрушительными для стран НАТО, отметила она.