Брянск, 18 ноября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над территорией Брянской области 26 беспилотников вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом ночью 18 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В настоящее время силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Вместе с этим губернатор призвало жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности во время угрозы атаки БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 ноября силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями.

17 ноября российские средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Вооружённых сил Украины в Курской области. Днём ранее над территорией региона была уничтожена украинская ракета, а перед этим — ещё одна ракета и 15 беспилотников.

В ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над территорией Брянской области, а также 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.