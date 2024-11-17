Курск, 17 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиабомбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября над территорией Курской области была уничтожена украинская ракета, а днём ранее — ещё одна ракета и 15 беспилотников.

В ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над территорией Брянской области, а также 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.