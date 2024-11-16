Курск, 16 ноября, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Над территорией Курской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Mil.ru ПВО России

«Наши бойцы ПВО отражают атаку украинских БПЛА самолётного типа, после 2 часов ночи сбито уже 10 штук», — написал Смирнов в Telegram-канале.

О пострадавших и разрушениях на земле Смирнов не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, перед этим губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над территорией Брянской области. По данным главы области, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет. Вечером 15 ноября Минобороны РФ доложило об уничтожении четырёх украинских БПЛА над областью.

Перед этим силами российских ПВО пресечена вражеская атака украинского БПЛА на Орловскую область. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

Кроме того, в течение часа российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью.