Москва, 15 ноября, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение часа сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа пресечены в период с 20:00 до 21:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Как ранее передавало ИА Регнум, губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом уничтожены украинская ракета и восемь беспилотников.

В ночь на 15 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник над российской территорией. Так, 36 дронов были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, три — над территорией Республики Крым, два — над Белгородской областью. Кроме этого, 10 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.