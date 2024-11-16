Силы ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над Брянской областью
Брянск, 16 ноября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.
По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки БПЛА нет. На место прибыли работники оперативных и экстренных служб, уточнил Богомаз.
Как передавало ИА Регнум, ранее Богомаз сообщил о сбитии шести украинских БПЛА. По данным главы области, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.
Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.