Брянск, 16 ноября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки БПЛА нет. На место прибыли работники оперативных и экстренных служб, уточнил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, ранее Богомаз сообщил о сбитии шести украинских БПЛА. По данным главы области, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.

Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.