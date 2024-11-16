Курск, 16 ноября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Над территорией Курской области уничтожена украинская ракета. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

РИА Новости/Михаил Фомичев

«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в небе над Курской областью были уничтожены украинская ракета и 15 беспилотников.

В ночь на 16 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских дрона, в том числе 20 над территорией Курской области, 11 над Брянской и по одному над Крымом, Белгородской и Калужской областями.