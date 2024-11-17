Москва, 17 ноября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников над Курской и Брянской областями. Об этом 17 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ пресечены в период с 16:40 до 18:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 ноября российские средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Вооружённых сил Украины в Курской области. Днём ранее над территорией региона была уничтожена украинская ракета, а перед этим — ещё одна ракета и 15 беспилотников.

В ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских дронов над территорией Брянской области, а также 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области.