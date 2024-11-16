Бейрут, 17 ноября, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Ливанское радикальное движение «Хезболла» с территории Ливана выпустило по Израилю около 80 ракет. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

upyernoz Флаг движения Хезболла

«По состоянию на 23.30 (00.30 мск) примерно 80 ракет, выпущенные террористической организацией «Хезболлах», пересекли территорию Израиля из Ливана сегодня», — сказано Telegram-канале ЦАХАЛ.

Израильская армия заявила, что продолжит противостоять движению «Хезболла».

Как передавало ИА Регнум, вечером 16 ноября в представители движения «Хезболла» заявили об атаке на базы Израиля в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС. Утверждалось, что на базе «Нишер» расположены хранилища газа, который используется в интересах Израиля.

23 сентября израильские военные приступили к операции «Стрелы севера», направленной против формирований «Хезболлы» в Ливане. ЦАХАЛ наносит массированные удары по военным целям, чтобы, как заявляется, обезопасить северные приграничные районы страны. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насралла. В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в приграничных районах на юге Ливана.

«Хезболла» 18 октября объявила о переходе к новому этапу вооружённого конфликта с Израилем. В частности, за сутки 31 октября из Ливана в направлении израильской территории было выпущено около 90 различных снарядов.