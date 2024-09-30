Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана против целей шиитского движения «Хезболла» задействует военно-воздушные силы и артиллерию. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

ИА Регнум «Хезболла», армия Израиля

«ВВС Израиля и артиллерия ЦАХАЛ поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным объектам в этом районе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских войск.

Утверждается, что ЦАХАЛ действует в соответствии с разработанным генштабом и Северным командованием планом, по которому израильские военнослужащие проходили подготовку в течение последних нескольких месяцев.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила о начале проведения ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы», которые якобы представляют непосредственную угрозу для населённых пунктов на севере Израиля.

Ранее стало известно, что Израиль уведомил США о возможном начале наземной операции в Ливане. Территорию в районе трёх населённых пунктов на севере страны ЦАХАЛ объявила военной зоной.