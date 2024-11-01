Израиль, 1 ноября, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» в течение прошедших суток выпустило в направлении израильской территории около 90 различных снарядов. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

«По состоянию на 23:00 сегодня (четверг, 31 октября) около 90 снарядов, выпущенных «Хезболлой», попали из Ливана в Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских войск.

По данным ЦАХАЛ, около полудня по меньшей мере два снаряда упали на открытой местности в районе города Метулы на севере страны. Около 12:20 по местному времени (13:20 мск) ещё около 30 снарядов было обнаружено в Центральной, Верхней и Западной Галилее. Все снаряды перехвачены средствами ПВО. Спустя около трёх часов в указанных районах, а также в районе Хайфского залива было обнаружено ещё около 25 снарядов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Армия обороны Израиля сообщала о 60 снарядах, выпущенных из Ливана в направлении израильской территории в течение суток 30 октября. Сирены воздушной тревоги неоднократно звучали на севере Израиля, в том числе в районе Хайфского залива, Верхней и Западной Галилеи.

В четверг ЦАХАЛ сообщила, что военно-воздушные силы нанесли удары по складам оружия и командным пунктам «Хезболлы» в районе населённого пункта Аль-Кусейра, расположенного вблизи границы с Ливаном в сирийской провинции Хомс. Согласно заявлению израильских войск, объекты инфраструктуры принадлежат подразделению шиитского движения «Силы Радвана», ответственному за контрабанду оружия из Ирана через Сирию и в Ливан. По данным телеканала Al Jazeera, в результате ударов ВВС Израиля по сирийской территории погибли по меньшей мере 10 человек, большинство из которых мирные жители.