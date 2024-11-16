Бейрут, 16 ноября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Базы Израиля в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, атаковало ливанское шиитское движение «Хезболла». Об этом 16 ноября сообщается в заявлении пресс-службы движения.

«Ударам подверглись следующие объекты: логистическая база Хайфы, принадлежащая ВВС, база ВМС в Хайфе, база ВМС «Стелла Марис» западнее Хайфы, логистическая база в Тейр Кармель и впервые была атакована база «Нишер», расположенная в 40 километрах от границы с Ливаном, к востоку от Хайфы», — уточняется в заявлении.

Отмечается, что бойцы «Хезболлы» выпустили по базам серию ракет. Утверждается, что на базе «Нишер» расположены хранилища газа, который используется в интересах Израиля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёты ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по южному пригороду столицы Ливана Бейруту вечером 13 ноября и рано утром 14 ноября. Утром три авиаудара пришлись на район Шиях, расположенный недалеко от широко известной церкви святого Михаила. Местные жители сообщили о серьёзном ущербе от взрывов.

Кроме того, израильский беспилотник нанес удар по зданию, в котором проживают перемещенные лица, в районе Дохи-Арамун в Горном Ливане. Ранения получили несколько человек

В секторе Газа за сутки 13 ноября погибли более 60 человек. Кроме того, в результате бомбардировки со стороны ВВС Израиля южных пригородов Бейрута в Ливане погибли не менее 28 человек.