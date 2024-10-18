Бейрут, 18 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило о переходе к новому этапу вооружённого противостояния с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

«Оперативный штаб Исламского сопротивления [«Хезболла»] объявляет о переходе к новой и эскалационной фазе в противостоянии с израильским врагом, что отразится на развитии событий в ближайшие дни», — говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

По данным «Хезболлы», за время вооружённого конфликта ЦАХАЛ потеряла порядка 55 бойцов убитыми и ещё 500 ранеными, без учёта израильских военных, убитых и раненных в результате обстрелов опорных пунктов и казарм, находящихся у границы с Ливаном.

Тель-Авив 23 сентября объявил о начале операции «Стрелы севера» на территории Ливана, целью которой было названо устранение угрозы со стороны «Хезболлы». С 16 октября ЦАХАЛ возобновила удары по Бейруту после шести дней перерыва.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб в результате операции ЦАХАЛ. Военные Израиля и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердили информацию о его смерти.

Позднее в этот же день действующий президент США Джо Байден заявил, что представители США и Израиля по его поручению «работали бок о бок» над обнаружением Синвара. Израильская армия также обнародовала видеозапись, сделанную с беспилотного летательного аппарата, на которой, как утверждает ЦАХАЛ, показан глава политбюро ХАМАС незадолго до своей гибели.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не станет переживать, если сообщения о гибели главы ХАМАС окажутся правдой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что это высказывание свидетельствует о том, что на Западе всё еще сильны «рефлексы каннибализма».