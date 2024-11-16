Тбилиси, 16 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Полиция Грузии возбудила уголовное дело после нападения на главу Центральной избирательной комиссии республики Георгия Каландаришвили. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе МВД страны.

Соцсети Георгий Каландаришвили

Ведомство уточнило, что начало расследование по ст. 118 УК Грузии («Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью») после обращения ЦИК.

В избирательной комиссии сообщили, что нападение произошло 16 ноября в здании ЦИК во время итогового заседания, посвящённого выборам. Представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил Каландаришвили неустановленную жидкостью.

Жидкость чёрного цвета оказалась краской, сообщило издание Newsgeorgia. Краска оказалась на лице и рубашке Каландаришвили. В связи с этим инцидентом заседание ЦИК ненадолго приостановили.

Комментируя случившееся, Каландаришвили заявил, что Киртадзе «известен как выдающийся провокатор», в очередной раз проявивший свою сущность. Его шаг лишний раз подтверждает правоту ЦИК относительно избирательного процесса.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, в ходе которых правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила, набрав 53,93% и получив 89 мандатов. Итоги 16 ноября огласил ЦИК республики.

Оппозиционное «Единство — Национальное движение» набрало 10,17% и получило 16 мандатов. Также пятипроцентный барьер преодолели «Коалиция за перемены», набравшая 11,03% (19 мандатов), «Сильная Грузия» — 8,81% (14 мандатов) и «Гахария за Грузию» — 7,78% (12 мандатов).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты выборов, объявив о «тотальной фальсификации». Она призвала оппозицию к протестам.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвали Тбилиси тщательно расследовать все сообщения о нарушениях в ходе голосования.

Комментируя эти заявления, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что, судя по сказанному Западом, Грузии теперь стоит ожидать неоколониализма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также негативно высказался по поводу попыток Брюсселя и Вашингтона давить на Тбилиси.

Зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев назвал призывы Зурабишвили похожими на попытку госпереворота.