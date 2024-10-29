Москва, 29 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Россия обеспокоена ультиматумами нынешнему руководству Грузии со стороны стран — участниц Евросоюза и США. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Belkin Alexey/Global Look Press

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, а риски «цветной» революции в стране являются делом грузинских органов внутренних дел.

«Но мы обеспокоены, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях высказывают ультиматумы нынешнему руководству Грузии», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент. На них с результатом около 54% победила партия «Грузинская мечта», которая с 2012 года остаётся в республике правящей.

Оппозиционные партии отказались признать итоги выборов и обвинили действующие власти Грузии в фальсификациях. Грузинский президент Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию, заявив, что не признаёт итоги выборов, и также бездоказательно обвинила правительство страны в «тотальной фальсификации» итогов голосования.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковали то, как проходили выборы в парламент Грузии. Они призвали власти республики тщательно расследовать все сообщения о нарушениях в ходе голосования, однако не назвали выборы недействительными и не стали говорить о фальсификациях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 октября написала, что после угроз со стороны США в адрес Грузии из-за политического курса властей республики стране стоит ожидать неоколониализма.