Тбилиси, 16 ноября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах с 53,93% и получила 89 мандатов. Об этом 16 ноября сообщил секретарь Центрального избирательного комитета (ЦИК) республики Георгий Джавахишвили.

Александр Патрин/ТАСС

На итоговом заседании Джавахишвили огласил конечные результаты выборов. Барьер в 5% преодолели, помимо «Грузинской мечты», четыре оппозиционные партии. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.

Президент республики Саломе Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

11 ноября Зурабишвили заявила, что страна входит в глубокий политический кризис, выйти из которого можно благодаря новым парламентским выборам, в чём поможет Европа.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что призывы Зурабишвили к акциям протеста после парламентских выборов напоминают попытку госпереворота. Он подчеркнул, что оценочные суждения грузинского президента «с очень маленькими полномочиями» и попытки заставить народ бунтовать, называя выборы пророссийскими, являются очевидным призывом к свержению власти.