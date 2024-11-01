Москва, 1 ноября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили к акциям протеста после парламентских выборов напоминают попытку госпереворота. Об этом 1 ноября заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

EPA/DAVID MDZINARISHVILI/TASS

«Очевидно абсолютно, что подобного рода провокация возможна. Это вытекает из всего хода событий», — процитировал политика RT.

Он подчеркнул, что оценочные суждения грузинского лидера «с очень маленькими полномочиями» и попытки заставить народ бунтовать, называя выборы пророссийскими, являются очевидным призывом к свержению власти.

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