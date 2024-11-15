Вашингтон, 15 ноября, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Пентагон будет направлять киевскому режиму партии вооружений еженедельно, чтобы успеть передать всю предназначенную Украине помощь до прихода избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом 14 ноября заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг.

Иван Шилов ИА Регнум

«Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание, отправляя Украине пакеты на еженедельной основе», — сказала Синхг во время брифинга.

При этом заместитель представитель Пентагона отметила, что военные склады своевременно восполняются вооружением. Глава оборонного ведомства Ллойд Остин не даст им опустеть до «некомфортного уровня» из-за поставок киевскому режиму, добавила она.

7 ноября Синхг заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Она уточнила, что осталось около 4 млрд долларов из запасов минобороны и есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID, организация, признанная в РФ нежелательной).

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября советник действующего президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден, перед тем как покинуть свой пост в 2025 году, запросит у Конгресса выделение дополнительного транша для поддержки киевского режима. Он добавил, что администрация Байдена убеждена в необходимости выделения Украине финансовой помощи в 2025 году.

12 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон располагает более 7 млрд долларов на помощь киевскому режиму по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority). Согласно этому механизму, президент США может без согласования с Конгрессом США поставлять оружие иностранному государству в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.