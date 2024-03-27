Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Предполагаемые поставки американских истребителей F-16 киевской армии не поменяют ситуацию на поле боя. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ. Об этом заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы будем уничтожать самолёты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что истребители F-16 станут для России законной целью, если их направят против ВС РФ с аэродромов третьих стран.

Также Владимир Путин предположил, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия.

«F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», — заверил президент лётчиков.

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Как сообщало ИА Регнум, Россия послала сигнал НАТО, что уничтожит на Украине поставленные американские истребители F-16, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Комментируя российский удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, эксперт отметил, что нанесённый аэродрому ущерб, возможно, замедлит поставку F-16.

Российская система противовоздушной обороны способна примерно за 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву, говорил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

Член Совета Федерации Алексей Пушков 24 февраля предупредил об угрозе прямого конфликта России с НАТО в случае, если Киев получит американские истребители F-16 и начнёт использовать их для нанесения ударов по российской территории.