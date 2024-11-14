Вашингтон, 14 ноября, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден, перед тем как покинуть свой пост в 2025 году, запросит у Конгресса выделение дополнительного транша для поддержки киевского режима. Об этом 13 ноября сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум

«В следующие два месяца администрация просигнализирует Конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году», — заявил Салливан на брифинге.

Он добавил, что администрация Байдена убеждена в необходимости выделения Украине финансовой помощи в 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон располагает более 7 млрд долларов на помощь киевскому режиму по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority). Согласно этому механизму, президент США может без согласования с Конгрессом США поставлять оружие иностранному государству в случае чрезвычайной ситуации.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 ноября заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Она уточнила, что осталось около 4 млрд долларов из запасов минобороны и есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID, организация, признанная в РФ нежелательной).

Народный депутат Верховной рады Роман Костенко ранее заявил, что предоставление администрацией Байдена пакета помощи в 6 млрд долларов до того, как избранный президент США Дональд Трамп займёт пост главы государства, говорит о возможных проблемах для Украины. По его словам, администрация Байдена может намеренно ускорить предоставление помощи Украине, так как опасается, что Трамп может поменять свою политику в данном вопросе.