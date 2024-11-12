Вашингтон, 13 ноября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Вашингтон располагает более 7 млрд долларов на помощь киевскому режиму по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority). Об этом 12 ноября сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

(сс) U.S. Department of Defense Пентагон

Согласно механизму PDA, президент США может без согласования с Конгрессом США поставлять оружие иностранному государству в случае чрезвычайной ситуации.

«У нас в общей сложности $7,1 млрд по линии механизма PDA, включая $4,3 млрд в 2024 финансовом году, а также $2,8 млрд, которые были возвращены. Ещё $2,21 млрд остаются по линии инициативы содействия безопасности Украины», — сказал представитель оборонного ведомства США на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 ноября заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Она уточнила, что осталось около 4 млрд долларов из запасов минобороны и есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID, организация, признанная в РФ нежелательной).

Издание Politico сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине пакет помощи на сумму более 6 млрд долларов до дня инаугурации нового главы государства. По мнению автора статьи, уходящая администрация Белого дома готовится к прекращению военных поставок с момента вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Народный депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что предоставление администрацией Байдена пакета помощи в 6 млрд долларов до того, как Трамп займёт пост главы государства, говорит о возможных проблемах для Украины. По его словам, администрация Байдена может намеренно ускорить предоставление помощи Украине, так как опасается, что Трамп может поменять свою политику в данном вопросе.