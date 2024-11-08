Вашингтон, 8 ноября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Об этом 7 ноября заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Осталось около 4 млрд долларов из запасов Пентагона. Президент (Джо Байден. — Прим. ред.) уведомил конгресс о том, что воспользуется ими до конца своего срока полномочий. Также у нас есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID)», — уточнила она.

Сингх заверила, что о выделении новой военной помощи Украине объявят в ближайшее время. Белый дом постарается как можно быстрее направить средства из-за опасений остановки поставок оружия с приходом новой администрации, заключила представитель минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября обозреватели газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомлённый источник заявили, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине. Он предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также снабжение Украины оружием в обмен на отказ от планов по вступлению в НАТО сроком не менее 20 лет.

Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин назвал вбросом данные издания WSJ о планах команды Трампа по Украине. По его словам, настоящие планы лидеров двух страны вряд ли будут анонсироваться в газетах.

Победа Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины, сообщил 6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков. Американские СМИ также предположили, что Трамп переложит на ЕС расходы на военную поддержку киевского режима.