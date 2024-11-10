Прага, 10 ноября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Любое мирное соглашение, заключённое избранным президентом США Дональдом Трампом, которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в спецоперации на Украине, подорвёт интересы Вашингтона. Об этом в ходе выступления на заседании Европейского оборонного саммита в Праге заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщило The New York Times.

Global Look Press/Boris Roessler/dpa

«Если вы позволите такой стране, как Россия, победить <…> то что это будет обозначать для других автократических государств в мире, где у США также есть интересы?» ― задался вопросом глава комитета.

Бауэр считает, что на карту поставлено нечто большее, чем просто Украина.

Как сообщало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

Обозреватели The Wall Street Journal 7 ноября в своей публикации отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт предположил, что нейтральный статус и раздел территории Украины могут привести к договорённостям РФ и США, в случае чего последние потеряют интерес к поддержке Киева. Он также считает, что Трамп припишет себе завершение конфликта и, скорее всего, попытается переложить на Европу бремя помощи киевскому режиму.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 ноября заявил, что союзники США уже в ближайшее время ожидают предложений избранного президента страны по срокам прекращения огня в зоне боевых действий на Украине и о гарантиях Киеву.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 9 ноября подчеркнул, что Россия готова выслушать предложения Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что российская сторона предельно тщательно, ответственно и внимательно подходит к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере.