Варшава, 10 ноября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Союзники США уже в ближайшее время ожидают предложений избранного президента страны Дональда Трампа по срокам прекращения огня в зоне боевых действий на Украине. Об этом 10 ноября во время пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Видеозапись выступления опубликована его канцелярией на YouTube.

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Глава польского правительства добавил, что в настоящий момент план США по мирному урегулированию конфликта находится в процессе подготовки.

«Можно ожидать очень скоро, когда [избранный президент США] вступит в должность, предложения о потенциальной приостановке огня: на каких границах, каковы гарантии для Украины», — добавил Туск.

Премьер-министр также полагает, что это решение позволит Вашингтону снять с себя часть обязательств перед странами Европы.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что США могут попытаться продавить «корейский сценарий» для разрешения украинского конфликта.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта.

По мнению профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта, нейтральный статус и раздел территории Украины может привести к договорённости РФ и США, в случае чего последние потеряют интерес к поддержке Украины.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчеркнул российский лидер.