Москва, 9 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Россия готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

AP/TASS

«Не подлежит никакому сомнению. Это безусловно. Мы предельно тщательно, ответственно и внимательно подходим к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере. За примерами далеко ходить не надо: китайско-бразильская инициатива, которую мы тоже критикуем за её очевидные недостатки, — это один из свежих таких образцов обращения важных государств к «горячей», потенциально весьма опасной для вообще всей международной безопасности проблематике», — ответил он на вопрос Интерфакса про инициативу Трампа.

Дипломат отметил, что от США поступают сигналы на разных уровнях по поводу украинского конфликта, которые фиксируются Россией.

«Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счёте это приведёт всё к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы, несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», — добавил он.

По словам Рябкова, что многие предложения избранного республиканца выглядят сугубо как предвыборная риторика, поэтому надо исходить из конкретных действий новой администрации США.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

В своей публикации 8 ноября обозреватели журнала The Economist отметили, что руководители киевского режима работают с двумя «публичными формулировками» о завершении военного конфликта. Одна из них предполагает заморозку боевых действий и нейтралитет Украины, а другая — наращивание поддержки Киева со стороны Запада и перспективу вступления в НАТО.

Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Поздравительные слова прозвучали в ходе выступления Путина на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер также заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, заключил он.