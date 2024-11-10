Вашингтон, 10 ноября, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Нейтральный статус и раздел территории Украины может привести к договорённости Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки, в случае чего последние потеряют интерес к поддержке Украины. Такое мнение высказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

ИА Регнум Украина, НАТО

«Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернет эту страницу и переключится… Украине по-настоящему крышка», — написал 8 ноября эксперт в статье для журнала Foreign Policy.

По мнению профессора, в данном случае избранный президент США Дональд Трамп припишет себе завершение конфликта и, скорее всего, попытается переложить на Европу бремя поддержки Украины. Трамп не будет оказывать влияние среди республиканцев в Конгрессе для продвижения идей по финансированию Киева, Украина может лишиться поддержки США. Американцы при этом всецело поддержат такие решения Трампа, уверен Уолт.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что после победы Дональда Трампа на выборах президента власти США могут попытаться продавить «корейский сценарий» для разрешения украинского конфликта. С приходом к власти Трампа конфликт имеет шансы быть завершенным, отметил Константинов. Он уточнил, что ВСУ нужно как можно дальше отбросить от границы и лишить возможности угрожать территории России, а также важна смена власти на Украине, отказ от русофобии и денацификация.

Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.