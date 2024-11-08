Курск, 8 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России предотвратили новую попытку ВСУ прорваться через государственную границу в Курскую область, сообщила 8 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В результате неудачной попытки прорыва границы, а также 11 отражённых контратак противник потерял до 80 человек.

«Предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населённого пункта Новый Путь. ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, четыре боевых бронированных машины и четыре автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказано в сообщении.

Также 8 ноября пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 30,5 тыс. человек. Подразделения группировки ВС РФ «Север» наступают в Курской области, отмечалось также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что руководители киевского режима принимают решения не в интересах своего народа, и указывал, что приказ держаться в Курской области, несмотря на огромные потери, до завершения президентских выборов в США был направлен Киеву из-за океана.

6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области. Такой вывод она сделала из серии постов Сырского в социальных сетях. В то же время обозреватели американского журнала Forbes написали, что украинские войска могут вести подготовку к ещё одному наступлению на приграничные районы России.

4 ноября Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попыталась отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.