Курск, 8 ноября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС РФ «Север» ведут наступление в Курской области, сообщила 8 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Алексей Коновалов / ТАСС

В минувшие сутки были нанесены поражения формированиям 10 бригад ВСУ, сказано в сообщении.

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово», — отметила пресс-служба.

Также 8 ноября пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — 30,5 тыс. человек.

Подразделения ВС России в минувшие сутки предотвратили новую попытку противника прорваться через границу в Курскую область, отмечалось также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попыталась отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.

7 ноября президент заявил, что руководители киевского режима принимают решения не в интересах своего народа, и указал, что приказ держаться в Курской области, несмотря на огромные потери, до завершения президентских выборов в США был направлен Киеву из-за океана.