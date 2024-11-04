Москва, 4 ноября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Курская область будет зачищена от ВСУ, заявил 4 ноября президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

На встрече с активистами курского военно-патриотического центра «Вымпел» глава государства отметил, что после освобождения региона работа волонтёров будет очень востребована.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что потери ВСУ в Курской области за всё время ведения боевых действий на данном направлении с августа превысили 29,6 тыс. человек.

Бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс ранее назвал стратегической ошибкой Киева вторжение в курское приграничье. По его словам, в этой операции было задействовано порядка 30 тыс. подготовленных украинских боевиков, которых можно было использовать для укрепления фронта в Донбассе, где сейчас идёт активное продвижение армии России.

Путин ранее отмечал, что ВСУ атакой на приграничье Курской области попытались отвлечь армию России от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.

25 октября президент рассказал, что ВС РФ создали кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сжимают это кольцо. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства.

Путин также заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области. Украинские военные даже не вполне понимают, что они в окружении, подчеркнул президент. Командиры этих подразделений ВСУ расстреливают своих бойцов при попытке сдаться в плен, добавил глава государства.