Москва, 8 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли в Курской области больше 300 военных и четыре танка, сообщает 8 ноября Минобороны России в ежедневной сводке, опубликованной в Telegram-канале.

Nazar Fury/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномёта и 11 автомобилей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в направлении населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка, а также не позволили противнику прорваться через границу в районе посёлка Новый Путь.

ВСУ в результате потеряли до 80 военных, два танка, две боевые машины пехоты, четыре боевых бронированных машины и четыре автомобиля. Двое бойцов противника сдались в плен.

В общей сложности за время боёв в Курской области Украина потеряла более 30,5 тыс. военных, 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортёров, 1094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают его. Он добавил, что российские военные успешно отражают все попытки контрнаступления противника.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области, бойцы этих подразделений не слишком хорошо понимают, что происходит, также отметил Путин.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло утром 6 августа. Продвижение украинских сил, которые намеревались захватить территорию, остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.