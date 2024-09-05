Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Освобождение Донбасса является приоритетной целью специальной военной операции. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. (ВЭФ-2024).

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Нападением на Курскую область Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытался отвлечь российскую армию от наступления в зоне спецоперации, отметил глава государства.

«Цель противник заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой, и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в результате раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, а общество наоборот сплотилось.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября глава государства также отметил успехи ВС России в продвижении на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). По его словам, группировка «Восток» позавчера в один удар захватила треугольник 7 на 5 км, наблюдались и успехи на покровском направлении.

4 сентября подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Пречистовка. При освобождении поселения украинские военные спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. С 24 по 30 августа российская армия освободила семь населённых пунктов в зоне проведения спецоперации.

Двумя днями ранее Путин подчеркнул, что темпы наступления Вооружённых сил РФ в Донбассе значительно выросли. По его словам, российские военные освобождают территории, оккупированные украинскими формированиями, квадратными километрами.